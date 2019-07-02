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TESK'ten "sahte altın" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yıl düğün sezonunda altın fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğine işaret ederek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığına işaret eden Palandöken, hediyelik altın alanların ve altın birikimiyle yatırım yapanların hayal kırıklığına uğramaması için bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, özellikle düğünlerde gelin ve damadın takı kesesinden sahte altın çıktığı haberlerinin basında sıkça yer aldığını anımsatarak, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Düğün sezonunda gram ve çeyrek altına talebin arttığına dikkati çeken Palandöken, çeyrek altın üretiminin geçen yıla göre yüzde 1,3 azaldığını kaydetti.

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Bendevi PalandökenSahte AltınTESK
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