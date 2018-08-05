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TESK'ten "sahte kasap" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kurban Bayramı'nda sahte kasaplara dikkat edilmeli. Vatandaşlarımız, kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmeli"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda sahte kasaplara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmelerini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, belediyelerin, vatandaşlar için uygun kurban kesim yerleri tahsis etmesi gerektiğini belirtti.

Yanlış kesim teknikleriyle her yıl 20 milyon lira değerindeki derinin ziyan olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Doğru olmayan kesme şekilleri ile hayvanın derisi, kemiği, eti ziyan oluyor. Zamanında tuzlama yapılması gereken deri, 2-3 saat içinde ilgili yerlere ulaştırılmalı. Her yıl ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayan derilerin yüzde 40'ı bu nedenlerle israf ediliyor. Deri sanayimizin, her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş ham deriye ihtiyacı olduğunu unutmayalım ve daha bilinçli kesim yapmaya özen gösterelim."

Bayramda "sahte kasap"lara da dikkat edilmesini isteyen Palandöken, "Vatandaşlarımız, kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin kurban kesim hizmetlerini iyileştirmesi gerektiğine değinen Palandöken, hijyene, süreklilik ve hızlılığa daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

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