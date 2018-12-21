banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle piyango biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli"

TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle piyango biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak tespit ettiği yılbaşı özel çekilişi biletlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Yılbaşı piyango biletlerine talep artınca korsan piyango satıcılarının da ortaya çıktığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşları sahte biletler konusunda uyardı.

Palandöken, yılbaşı bileti alırken dikkatli davranmak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle biletlerin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli. Bayinin yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatını kontrol etmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, korsan diye tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan satıcılara itibar edilmemeli."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Piyango BiletiTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1