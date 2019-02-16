ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa vadede işsizlik oranının azalması için SGK primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, işsizlik rakamlarının beklenenin üzerinde artmasından dolayı önlem alınması gerektiğini belirtti.

İşsizliğin kalıcı olarak düşmesi için orta ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Kısa vadede işsizlik oranının azalması için SGK primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi gerekir. Bu prim indirimi belki bütçe açığını artıracaktır ama istihdam artışının etkisiyle bu açık zamanla kapanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sadece yüksek teknolojiye değil, aynı zamanda istihdama dayalı büyüme modellerinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.