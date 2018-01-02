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TESK'ten "sicil affı" çağrısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Yeni yıldan beklentimiz etkin bir sicil affının çıkarılması" - "Esnafın en büyük sorunu kara liste"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2018'den beklentilerinin etkin bir sicil affı olduğunu belirterek, "Esnafın en büyük sorunu kara liste." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2018'de kredi bekleyen esnaf ve sanatkarın önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Esnafın önceki dönem borçları nedeniyle bankaların kara listesine girdiklerine işaret eden Palandöken, "Yeni yıldan beklentimiz etkin sicil affının çıkarılması. Esnafın en büyük sorunu kara liste. Esnafımız krediye ulaşırken engellerle karşılaşıyor. Devlet destek veriyor, kaynak var ancak kara listede ismi yer alan esnaf kredi kullanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bugüne kadar çıkarılan sicil aflarının bankalar tarafından tanınmadığını savunarak, KOSGEB'in kredi faiz desteğine başvuran 770 bin 976 KOBİ'den 460 bin 167'sinin kredi almaya hak kazandıklarını, bunların 92 bin 302'sinin ise ilgili bankalarca elendiğini bildirdi.

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Bendevi PalandökenEsnafSicil Affı
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