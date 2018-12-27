ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2019 için sigorta priminin 182 lira artışla 882 liraya yükseldiğini belirterek, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükünün 2019'da hafifletilmesi önerisinde bulundu.

Palandöken, asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primlerinin esnaf ve sanatkarın belini büktüğünü belirtti.



Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarın 2016'da 568 lira olan sigorta priminin 2017'de 613'e liraya yükseltildiğine işaret eden Palandöken, 2018'de ise en düşük sigorta priminin 700 lira olarak belirlendiğini anımsattı.



Palandöken, 2019 için sigorta priminin 182 lira artışla 882 liraya yükseldiğine dikkati çekerek, "Esnaf ve sanatkarımız bu meblağları ödemekte büyük güçlük çekiyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımız belini doğrultamıyor. Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü 2019'da hafifletilmelidir." ifadelerini kullandı.



Bu yıl yaşanan ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Çünkü esnaf ve sanatkarımız ekonominin adeta yapı taşıdır. Esnafımızın 2019'da yeniden ayağa kalkıp atak yapması için prim yükünden kurtulması gerekmektedir. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder, hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek getirir ve işsizlik azalır. Sigorta primlerini düşürerek işçi maliyetlerini azaltıp daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekebiliriz."