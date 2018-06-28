TESK'ten sınavlarda sessizlik uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları (YKS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına ilişkin uyarıda bulunarak, "80 milyon insanımızı sessizliğe davet ediyorum. Herkes sınava girecek olan gençlerimizin geleceği için üzerine düşen görevi yapmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek YKS ve TYT sınavlarının önemine değindi.

Öğrencilerin dikkatini bozacak hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirten Palandöken, "80 milyon insanımızı sessizliğe davet ediyorum. Herkes sınava girecek olan gençlerimizin geleceği için üzerine düşen görevi yapmalı. Sürücüler cadde ve sokaklarda korna ve klakson çalmamalı, iş makineleri bu saatlerde kesinlikle çalışmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin gelecekleri bu iki önemli sınava bağlı. Bu nedenle okul önlerinde ve çevrelerinde sınav saatlerinde yüksek sesle konuşma yapılmamalı. En önemlisi trafik sıkışıklığına meydan verilmemeli ve gereksiz tartışmaya sebep olunmamalı. Ramazan Bayramı sonrası düğünlerde hızlı bir artış var. Burada düğün sahiplerine de gürültü olmaması için büyük görev düşmektedir. Düğün yapan aileler, düğün gün ve saatlerini sınav saatlerinden sonraya ertelemeli."