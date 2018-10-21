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TESK'ten şoför esnafı için "ticari akaryakıt" desteği talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Akaryakıt giderleri, araç bakım maliyetleri ve personel giderleri gibi tüm girdileri artan şoför esnafı ticari akaryakıtla desteklenmeli"

TESK'ten şoför esnafı için
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç bakım maliyetleri, akaryakıt ve personel giderleri gibi tüm girdileri artan şoför esnafının ticari akaryakıtla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, şoför esnafının maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren yüz binlerce esnafın artan maliyetler yüzünden zor günler geçirdiğini ifade eden Palandöken, "Dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü, minibüsçü ve kamyoncu esnafı artan maliyetlerle başa çıkamaz durumda. Akaryakıt giderleri, araç bakım maliyetleri ve personel giderleri gibi tüm girdileri artan şoför esnafı ticari akaryakıtla desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ticari akaryakıt ile toplu taşımanın ucuzlayacağını, toplu taşımanın yaygınlaması sayesinde özellikle büyük şehirlerde trafik sorununun önüne geçilebileceğini ifade etti.

Bendevi Palandöken, ticari araçlara özel olarak indirimli ticari akaryakıt temininin cari açığı da azaltacağını kaydetti.

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