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TESK'ten "temel gıda ürünlerinde KDV indirimi" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV, fiyatların dengelenmesi için yüzde 1'e indirilmeli"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranının, fiyatların dengelenmesi için yüzde 1'e indirilmesi önerisinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, fiyatların dengelenmesi için temel gıda ürünlerindeki KDV'nin düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Hasat dönemi ve ramazan ayının gelmesiyle piyasadaki ürün arzının artacağını belirten Palandöken, "Türk mutfağında patates, soğan, biber olmadan yemek olmaz. Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV, fiyatların dengelenmesi için yüzde 1'e indirilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, bununla birlikte maliyetlerin azalmasının da gıda fiyatlarını dengeleyeceğini kaydetti.

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KDV Indirimi TalebiTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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