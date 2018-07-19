Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto ekonomi Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

TESK'ten trafik kazaları uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Her geçen gün artan araç sayısını da göz önünde bulundurarak trafikte daha dikkatli olmalı ve tüm koruyucu tedbirleri almalıyız"

TESK'ten trafik kazaları uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün artan araç sayısını da göz önünde bulundurarak trafikte daha dikkatli olmalı ve tüm koruyucu tedbirleri almalıyız." ifadesini kulandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın ilk yarısında trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu bildirdi.

Yılın 6 aylık döneminde, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre trafik kazalarında 2,5 kat artış, ölü sayısında ise yüzde 49'luk azalış kaydedildiğine dikkati çeken Palandöken, bunun da trafik kurallarına uyulmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Palandöken, geçen yılın ilk yarısında 81 bin 745 kaza meydana gelirken, bu yılın aynı döneminde sayının 205 bin 977'ye yükseldiğini aktardı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 224 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Palandöken, bu yıl kazalarda yaşamını yitiren kişi sayısının yarı yarıya azaldığını kaydetti.

Palandöken, araç sayısındaki artışa karşın karayollarının ve ulaşımın sürekli iyileştirildiğini vurgulayarak, "Burada en büyük sorumluluk sürücülerin. Aracın gücüne, koruma sistemlerine değil, kendimize güvenerek tüm koruyucu önlemleri almamız lazım. Emniyet kemerini takmadıktan sonra aracın sağlamlığı hayatımızı kurtarmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yol bakım çalışmaları, asfalt erimeleri gibi olayların gerçekleştiği yaz aylarında trafik kurallarına daha çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yaz zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanması bekleniyor. Bu sebeple asfalt erimeleriyle kayganlaşan yollara karşı dikkatli olunmalı. Emniyet kemeri takmaya, trafik ışıklarına, kavşaklarda geçiş önceliğine ekstra dikkat edilmeli. Uzun süre araç başında kalınmamalı. Sık sık mola verilerek yolculuğa devam edilmeli. Yola çıkmadan önce, gidilecek güzergahtaki kör noktalara bakılmalı. Bu yıl iyileştirilmesi planlanan, henüz hala kör nokta durumunda olan yerler, en sık kaza yaşanan noktalar Karayolları Genel Müdürlüğünün web sitesinden bakılarak tespit edilmeli. Yol bakım çalışmalarının daha sık yapıldığı bu aylarda araç hızımızı yolun şartlarına göre ayarlamalıyız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESKTrafik Kazaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5