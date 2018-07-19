TESK'ten trafik kazaları uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün artan araç sayısını da göz önünde bulundurarak trafikte daha dikkatli olmalı ve tüm koruyucu tedbirleri almalıyız." ifadesini kulandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın ilk yarısında trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu bildirdi.

Yılın 6 aylık döneminde, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre trafik kazalarında 2,5 kat artış, ölü sayısında ise yüzde 49'luk azalış kaydedildiğine dikkati çeken Palandöken, bunun da trafik kurallarına uyulmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Palandöken, geçen yılın ilk yarısında 81 bin 745 kaza meydana gelirken, bu yılın aynı döneminde sayının 205 bin 977'ye yükseldiğini aktardı.



Geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 224 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Palandöken, bu yıl kazalarda yaşamını yitiren kişi sayısının yarı yarıya azaldığını kaydetti.

Palandöken, araç sayısındaki artışa karşın karayollarının ve ulaşımın sürekli iyileştirildiğini vurgulayarak, "Burada en büyük sorumluluk sürücülerin. Aracın gücüne, koruma sistemlerine değil, kendimize güvenerek tüm koruyucu önlemleri almamız lazım. Emniyet kemerini takmadıktan sonra aracın sağlamlığı hayatımızı kurtarmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yol bakım çalışmaları, asfalt erimeleri gibi olayların gerçekleştiği yaz aylarında trafik kurallarına daha çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yaz zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanması bekleniyor. Bu sebeple asfalt erimeleriyle kayganlaşan yollara karşı dikkatli olunmalı. Emniyet kemeri takmaya, trafik ışıklarına, kavşaklarda geçiş önceliğine ekstra dikkat edilmeli. Uzun süre araç başında kalınmamalı. Sık sık mola verilerek yolculuğa devam edilmeli. Yola çıkmadan önce, gidilecek güzergahtaki kör noktalara bakılmalı. Bu yıl iyileştirilmesi planlanan, henüz hala kör nokta durumunda olan yerler, en sık kaza yaşanan noktalar Karayolları Genel Müdürlüğünün web sitesinden bakılarak tespit edilmeli. Yol bakım çalışmalarının daha sık yapıldığı bu aylarda araç hızımızı yolun şartlarına göre ayarlamalıyız."