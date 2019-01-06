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TESK'ten "ücretli poşetler reklam içermesin" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil. Ücretli poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl itibarıyla hayata geçirilen "ücretli poşet" uygulamasına ilişkin, "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil. Ücretli poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ücretli plastik poşet uygulamasını değerlendirdi.

Zincir marketler ve AVM'lerin sattıkları poşetlere logolarını ve satış sloganlarını bastığını belirten Palandöken, poşetlerin işletmelerin reklamına "alet edildiğini", vatandaşların ise ücret ödedikleri poşetlerle marketlerin reklamını yapmak istemediğini vurguladı.

- "Ücretli poşetlere standart getirilmeli"

Palandöken, ücretli plastik poşet uygulamasında amacın doğayı korumaktan çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Doğayı korumak için başlatılan ücretli poşet uygulaması AVM ve zincir marketlerin kazanç kapısı oldu. Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak poşet uygulamasını fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil. Ücretli poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli."

Reklam yapılan tüm bez torbaların da ücretsiz olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Eğer amaç gerçekten doğayı korumaksa marketlerde naylon poşetlerin yanında bez torbalar ve file çantalar alternatif olarak müşterilere sunulmalı. Ücretli poşetlere ise kısa süre içinde standart getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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AvmBez çantaPlastikPoşetTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)Zincir Market
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