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TESK'ten ulusal zincir marketlere ilişkin açıklama

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bakkalların sayısı son 7 yılda 240 binden 162 bine geriledi. Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor"

TESK'ten ulusal zincir marketlere ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sayısının son 7 yılda 240 binden 162 bine gerilediğini belirterek, "Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ulusal zincir market sayısının 30 bine ulaştığını ve 7 yıl içinde bu sayının 44 bine çıkmasının beklendiğine işaret ederek, bu marketlerin sayısının her geçen gün arttığını küçük esnafla birlikte yerel zincir marketlerinde yok olmaya başladığını aktardı.

Ulusal zincir marketlerin bir tek köylere girmediğine dikkati çeken Palandöken, 2010-2017 yıllarında, şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısının yüzde 178 arttığını, aynı dönemde, ulusal zincirlerin toplam market sayısının ise yüzde 285 arttığını ifade etti.

Palandöken, bakkalların sayısının ise son 7 yılda 240 binden 162 bine gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor. Esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Bu noktada esnafın korunması gerekmektedir. Kuralsızca açılan bu marketler, tıpkı AVM'ler gibi esnafa büyük zarar veriyor ve tedbir alınması artık kaçınılmaz."

Öte yandan, Babalar Günü dolayısıyla da bir mesaj yayınlayan Palandöken, "Bir çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların bu özel gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi PalandökenTESK)Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
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