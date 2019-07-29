Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

TESK'ten "vergi indirimi" çağrısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere, beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomik canlanmaya katkı sağlanır"

TESK'ten
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomik canlanmaya katkı sağlanır." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı itibarıyla sona eren vergi indiriminde süre uzatımı olmamasının satışları olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu yılın ilk yarısında otomotiv ile beyaz eşya sektöründe üretim ve satışlarının azaldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Hem ÖTV hem de KDV oranlarındaki indirime rağmen satışların artmaması, hatta tersine azalması gösteriyor ki otomotiv sektörü bu vergi oranlarını kaldırmıyor. Sektörün yeniden canlanabilmesi için otomotivde kalıcı bir vergi indirimi yapılmalıdır. Satışlar azaldığı zaman malın fiyatına dahil olan ÖTV ve KDV'nin yanında, işletmelerin zarar etmesinden dolayı gelir ve kurumlar vergileri de azalıyor. Sonuçta satılmayan maldan vergi alınamıyor. Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomide canlanmaya katkı sağlanır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenOtomotivTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuVergi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5