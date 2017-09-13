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TESK'ten "verimsizlik ücreti" tepkisi

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Bankaların verdiği hasılat hedefini tutturamayan esnaf, 'üye iş yeri verimsizlik ücreti' adı altında bankalara bir nevi ceza ödüyor. Dolayısıyla işi iyi gitmeyen esnafa bir darbe de banka vuruyor, bu da ahlaki değil"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankaların verdiği hasılat hedefini tutturamayan esnaf, 'üye iş yeri verimsizlik ücreti' adı altında bankalara bir nevi ceza ödüyor. Dolayısıyla işi iyi gitmeyen esnafa bir darbe de banka vuruyor, bu da ahlaki değil." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların esnaftan "pos cihazı hasılat hedefi" uygulaması kapsamında kestikleri ücreti eleştirdi.

Pos cihazı kullanan esnaf ve sanatkarlara bankaların belirli bir hasılat hedefi verdiğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Bankaların verdiği hasılat hedefini tutturamayan esnaf, 'üye iş yeri verimsizlik ücreti' adı altında bankalara bir nevi ceza ödüyor. Dolayısıyla işi iyi gitmeyen esnafa bir darbe de banka vuruyor, bu da ahlaki değil. Esnaf ve sanatkarın işleri bu kadar iyi gitmezken bankaların karının yüzde 33 artarak 17 milyar liraya ulaşması normal bir durum değil. Bu dönemde bankalar adeta düşene bir darbe de bizden gelsin mantığıyla iş yapıyor."

Palandöken, esnafın, bankanın verdiği pos ciro hedefine ulaşamazsa aylık 35-40 lira ücret ödediğine işaret ederek, "Bankalar 'Bu esnafın işi iyi gitmiyor, zor zamanda destek olup işler düzelince komisyon alırım.' demiyor, tam tersini yaparak zor gününde bir darbe de kendisi vuruyor. Halbuki, diğer işlemler nedeniyle hesap işletim ücreti, pos komisyonu, havale, eft bedeli gibi ücretleri zaten alırken bir de verimsizlik bedeli alması kabul edilebilir bir şey değil. Bu tür ücretlere mutlaka bir sınır getirilmeli veya tamamen kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
TESKÜye İşyeri Verimsizlik Ücreti
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