TESK'ten yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi uyarılar

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde çocukların beslenmesi, hijyen kuralları, korsan servis ve yardımcı servis personeli konularında uyarılarda bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, korsan ve yardımcı personeli olmayan servis araçlarından uzak durulması gerektiğini belirtti.

Okul servis şoförlerinin trafik kurallarına harfiyen uyması gerektiğini vurgulayan Palandöken, veli ve okul yöneticilerinin okul kantinlerinde satılan gıdalara da çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın sağlıklı beslenebilmesi için hijyen koşullarına dikkat eden esnaflarımızdan gıda ürünlerini temin edin. Okul çevrelerinde seyyar, açık tezgahlarda sağlıksız ve denetimsiz satış yapan kişiler mutlaka denetlenmeli ve bu satışların önüne geçilmeli. Çocuklarımız da sağlıksız beslenme ve açıkta yapılan satışlar konusunda mutlaka bilgilendirilmeli çünkü yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmelerini tüm veliler olarak arzu ederiz. Bu konuda okul yönetimi ve emniyet yetkililerimiz okul çevresinde gerekli tedbirleri almalıdır."

Okulların çevresinde korsan servis araç işletmecilerinin çoğalmaya başladığına dikkati çeken Palandöken, "Korsan servislerin ve satıcıların ağına düşmeyin." uyarısında bulundu.

Palandöken, çocukların daha güvenli bir eğitim ve öğretim için mutlaka yardımcı personeli bulunan ve ilgili mesleki odaya kayıtlı servis araçlarını tercih etmesi gerektiğine işaret ederek, "Velilerimiz, korsan servislerin 'biz ucuza taşırız' tuzağına düşmesinler. Ayrıca servislerde rehber personel bulundurmayan servis araçlarını mutlaka Servis Araçları Odasına bildirmeliler. Emniyet yetkililerimiz, yapacakları denetimlerle evlatlarımızın can güvenliğini sağlamalı." ifadelerini kullandı.







