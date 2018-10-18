Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon özgür hasan
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı
Sektörde fark yarattı
Sektörde fark yarattı
TOKİ indirimi bitiyor
TOKİ indirimi bitiyor
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak

TESK'ten "yerli üretim logosu" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı" - "Ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız"

TESK'ten
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli üretim logosunun mevzuatta belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini belirterek, "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yerli üretim logosunun Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş şekil ve uygulamaya uygun olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yerli ürünlerin etiketlerinde bulunması zorunlu hususlarla ilgili genelgenin tüm teşkilatla paylaşıldığına işaret eden Palandöken, "Buna aykırı bir durum tespit edilirse valiliğe bildirilecek. Ekonomimize ve yerli üretimimize katkı sağlayacak bu uygulamaya ve kurallarına hassasiyetle yaklaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, satışa sunulan malın üzerinde bulunması zorunlu unsurlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yerli üretim logosu kullanımının satışlara olumlu etkilediğini ve vatandaşın bilinçli olarak bu ürünleri tercih ettiğini görmekteyiz. Bu uygulama ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Kullanılan logonun yönetmelikle belirtilen standartlarda olması gerekiyor. Etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görülebilir olması çok önemli."

Standartlara uymayan bir etiketin tespit edilmesi halinde söz konusu aykırılığın ilgili bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar tarafından valiliğe gönderileceğini vurgulayan Palandöken, "Başta et olmak üzere, çok tüketilen gıdalarda yerli ürün olmamasına rağmen yerli üretim logosu bulunduranlar hakkında şikayetler aldık. Böyle fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmamalı ve denetimler sıklaştırılmalı." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)Yerli üretim Logosu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1