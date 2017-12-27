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TESK'ten yılbaşı sofraları için merdiven altı üretim uyarısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kuru yemiş, pasta ve şarküteri ürünlerinde merdiven altı üretime dikkat etmeliyiz" - "Yılbaşını fırsat bilen sahtekarlar merdiven altı üretimi yapılan ürünleri daha ucuza piyasaya sürerek vatandaşın gözünü boyuyor. Yeni yılda ağzımızın tadını kaçırmamak için bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmalıyız"

TESK'ten yılbaşı sofraları için merdiven altı üretim uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kuru yemiş, pasta ve şarküteri ürünlerinde merdiven altı üretim uyarısında bulunarak, "Yılbaşını fırsat bilen sahtekarlar merdiven altı üretimi yapılan ürünleri daha ucuza piyasaya sürerek vatandaşın gözünü boyuyor. Yeni yılda ağzımızın tadını kaçırmamak için bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılbaşı gecesi tüketilmek üzere satışa sunulan gıda ürünleri konusunda vatandaşları uyardı.

Merdiven altı gıda üretiminin yılbaşı öncesinde hız kazandığına işaret eden Palandöken, vatandaşların, yılbaşı sofralarını süsleyen gıdaları alırken dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, kayıt dışı üretilen ve tarihi geçtiği halde raflarda yer alan ürünlerdeki tehlikeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kuru yemiş, pasta ve şarküteri ürünlerinde merdiven altı üretime dikkat etmeliyiz. Yılbaşını fırsat bilen sahtekarlar merdiven altı üretimi yapılan ürünleri daha ucuz fiyata piyasaya sürerek vatandaşın gözünü boyuyor. Yeni yılda ağzımızın tadını kaçırmamak için bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmalıyız. Bu ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey kimden satın alındığıdır. Yılbaşı kutlamaları için kuru yemiş alırken mahallenizdeki tanıdığınız ve güvendiğiniz kuru yemişçileri tercih edin. Çünkü kuru yemişçiler hijyen eğitiminden geçip sağlıklı ürün satıyor."

Palandöken, kabuğu çıkmayan kuru yemişin bayat olduğuna işaret etti.

Esnafın kendi yemediği ürünü vatandaşa satmayacağını vurgulayan Palandöken, "Bizim esnafımız hijyen kurallarına uyan, pastasını soğuk dolapta muhafaza eden, en iyi fındığı, fıstığı kullanan sanatkardır. Vatandaşlarımız sırf ucuz olsun diye kalitesiz ürünlerle yapılan pasta ve şekerleme ürünlerini tercih etmemeli. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi düşünerek yılbaşı gecesi tüketeceğimiz ürünleri kaliteli, hijyenik ve güvenilir yerlerden satın alalım." değerlendirmesinde bulundu.

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