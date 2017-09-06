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TESK'ten yumurta açıklaması

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Yapılan tüm laboratuvar tetkiklerinde ülkemizde üretilen yumurtalarda en küçük bir sorun bulunmamıştır. Bu konuda tüm halkımız yetkililer tarafından yapılan açıklamalara itibar edip güvenle yumurtalarını yiyebilirler"

TESK'ten yumurta açıklaması

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yumurtayla ilgili spekülasyonlara ilişkin, "Yapılan tüm laboratuvar tetkiklerinde ülkemizde üretilen yumurtalarda en küçük bir sorun bulunmamıştır. Bu konuda tüm halkımız yetkililer tarafından yapılan açıklamalara itibar edip güvenle yumurtalarını yiyebilirler." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yetkililer tarafından yapılan açıklamalara itibar ederek yumurta tüketebileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'de üretilen yumurtalara karşı siyasi oyun içerisinde olduğunu iddia eden Palandöken, "Oysa yumurta ithalatımız olmadığı gibi fipronil denilen hastalık tamamen siyasi bir iddadan ibarettir. Çünkü, yapılan tüm laboratuvar tetkiklerinde ülkemizde üretilen yumurtalarda en küçük bir sorun bulunmamıştır. Hiç kimse AB ülkelerinin siyasi oyununa gelmesin." değerlendirmesinde bulundu.




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Bendevi PalandökenFipronilTESKYumurta
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