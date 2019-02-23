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TESK'ten "zincir market" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zincir market sayısı, 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine çıktı" - "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir market sayısının 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine ulaştığını belirterek, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, her mahalle ve sokak arasında birbiri ardına açılan yerel ve ulusal zincir marketlerin esnaf ve sanatkara zarar vermesinin yanında, piyasalardaki fiyat makasını daha da açtığına dikkati çekti.

Zincir market sayısının, 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine çıktığına işaret eden Palandöken, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli. Böylelikle piyasalarda tam rekabet ortamının oluşmasıyla istenmeyen fiyat artışlarına da çeki düzen gelecektir. Haftada bir gün zincir marketlerin tatil olması, hem esnaf ve sanatkarımıza hem de zincir marketlere faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Perakende Yasası güncellenmediği sürece, zincir marketlerin tekelleşerek esnaf ve sanatkara verdikleri zararın devam edeceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarın olmadığı ya da piyasada zayıf kaldığı bir ekonomik sistem düşünülemez. Ekonominin temel yapı taşı olan esnaf ve sanatkarımızın korunması, zincir marketlerle ilgili maddelerin düzenlenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik arz ediyor. Zincir marketler tekelleşerek, hem esnaf ve sanatkarın ekmeğini bölüyor hem de iç piyasada dengesiz bir ekonomik ortama neden oluyor."

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Bendevi PalandökenPerakende YasasıTESKZincir Market
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