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Tesla, "borsadan çekilme" için komisyon kurdu

- Yönetim kurulunun, şirketin "borsadan çekilme" teklifinin değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurduğu bildirildi

Tesla,

NEW YORK (AA) - ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla, New York borsasından çekilme kararının incelenmesi için komisyon kurduğunu duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın geçen hafta duyurduğu "borsadan çekilme" teklifinin değerlendirilmesi için yönetim kurulunun 3 kişiden oluşan özel bir komisyon kurduğu belirtildi.

Açıklamada, özel komisyonun henüz Musk'tan borsadan çekilme konusunda öneri almadığının kaydedildiği açıklamada, bu konuyla ilgili henüz sonuca ulaşılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Musk, dün akşam kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın borsadan çekilmesiyle ilgili olarak ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'in finansal danışmanlık sağlayacağını duyurdu.

Tesla'nın New York borsasında hisse başına değeri dünü 356,41 dolar seviyesinden tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,6 düşüşle 350,50 dolara kadar geriledi.

Musk, geçen hafta Tesla'yı hisse başına 420 dolardan New York borsasından çekmeyi değerlendirdiğini bildirmişti.

Musk, dün yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan varlık fonunun Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını aktarmıştı.

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New York BorsasıTeslaTesla CEO'su Elon Musk
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