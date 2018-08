Tesla CEO'su Musk'tan “borsadan çekilme“ açıklaması:

NEW YORK (AA) - ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Suudi Arabistan varlık fonunun, Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını bildirdi.

Musk, Tesla'nın internet sitesinde yaptığı açıklamada, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hisse başına 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta Tesla'nın yönetim kuruluyla paylaştığını bildiren Musk, yönetim kurulunun isteği doğrultusunda borsadan çekilme kararını Tesla'nın büyük hissedarlarıyla görüştüğünü, geçen salı günü de şirketin bütün hissedarlarını konu hakkında bilgilendirmek üzere konuyla ilgili Twitter'dan duyuru yaptığını belirtti.

Musk, Twitter hesabında, "Finansman garantilendi" ifadesini kullanmasını hakkında da açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü belirten Musk, fonun Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğuna dikkati çekti.

Musk, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığına işaret ederek, 31 Temmuz'da Suudi yetkililerin kendisini Tesla'nın borsadan çekilme kararıyla ilgili desteklediğini vurguladı.

Geçen salı gününden itibaren Suudi Arabistan varlık fonunun yönetici direktörüyle konu hakkında görüşmelerini sürdürdüğünü bildiren Musk, borsadan çekilme planının tamamının detaylar kesinleşince bütün hissedarlarla paylaşılacağını aktardı.

Musk, Tesla'nın borsadan çekilmesi kararının hissedarlar tarafından oylanacağını, kararın alınması durumunda şu anki hissedarların üçte ikisinin hisselerini elinde tutacağını öngördüğünü belirtti.

Açıklamanın ardından New York borsasında Tesla'nın hisse başına değeri önce 363,19 dolar seviyesine yükselirken, ardından yüzde 2,2 düşüşle 355,02 dolara kadar geriledi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, geçen salı günü, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu yıl içinde Tesla'nın yüzde 3 ila 5 arasındaki hissesini satın aldığını iddia etmişti.