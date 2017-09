Test var risk yok!..Hedef en güvenilir ürünü satmak

Metro Toptancı Market, 2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek, çocuk ürünlerinin güvenliğini hedefleyen ve perakende sektörünün en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘Okula Dönüş’ projesini başlattı. Bu proje kapsamında çocuklar için kanserojen risk teşkil edebilecek kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünleri, fitalat, ağır metaller gibi 10 parametreyle teste tabi tutuluyor, yalnızca bu testlerden başarıyla geçen sağlıklı ve güvenli ürünlere raflarda yer veriliyor.



2008’den bu yana toplam 10.000 adet ürün test edildi

İlk olarak temel 800 ürünü test etmeye başlayan Metro, 2010 itibarıyla bu kategorilere ayakkabı, okul çantası, defter, sözlük, kalem, boya, oyun hamurunu da dahil ederek ürün sayısını 1.000’e çıkardı. Her yıl bu ürünleri 10 parametre ile analiz eden Metro’nun 2008 yılından bu yana sağlık ve güvenlik testinden geçirdiği ürün sayısı 10.000’e ulaştı.



“Sektörün kalite çıtasını yükseltmekten gurur duyuyoruz”

Metro Toptancı Market Türkiye Gıda Dışı Satın Alma Grup Müdürü Suat Ünlü, “Metro olarak insan sağlığını tüm diğer konuların üzerinde değerlendiriyor, çalışmalarımızla tüm sektörün kalite çıtasını yükseltmekten gurur duyuyoruz. Piyasada sağlığa zararlı olan ürünlerde her geçen gün yaşanan düşüşte önemli bir rolümüz olduğunu gözlemliyor, tedarik zincirinin her halkasında bu bilincin oluştuğunu görüyoruz. Ailelere, okul çağındaki çocuklarının ihtiyaçları için Metro güvencesi ve kalitesini sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Metro uygulaması yasal düzenlemeye zemin oluşturdu



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yayınlamıştı. Bu yasal düzenlemeyle insan sağlığına büyük oranda zarar veren fitalat maddesinin okul çağındaki çocuk ürünlerinde kullanımına önemli sınırlamalar getirilmişti.

Bu yasal zorunluluktan çok daha önce başlattığı proje kapsamında içeriğinde zararlı kimyasal madde tespit edilen çocuk ürünlerine raflarında yer vermeyen Metro, bu yasal düzenlemenin çıkmasına zemin hazırlarken uygulamasına da büyük destek verdi.



Uygunsuzluk oranı ‘0 (sıfır)’a yaklaştı

Metro Toptancı Market, bugün sadece ürünleri analiz etmekle kalmıyor, tedarikçileri bilfiil yerlerinde denetleyerek kimyasal kontrol gerçekleştiriyor. Şirket, her yıl 200’e yakın tedarikçisini eğiterek önemli bir misyonu yerine getiriyor. Piyasada sağlığa zararlı olan ürünlerde her geçen gün yaşanan düşüşte Metro Toptancı Market’in önemli bir rolü bulunuyor. Yerinde denetim, düzenli analizler, tedarikçi eğitimleri ve yasal düzenlemelere önayak olarak yüzde 20 olan uygunsuzluk oranını ‘0’a yaklaştırdı.