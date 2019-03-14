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TESTUD Rus Bakan ve iş adamlarını ağırladı

- TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "Rusya Eğitim ve Gençler Politikası Bakanı Biktuganov Yuriy İvanovich ve bölgenin iş adamlarından oluşan heyeti Türkiye'de ağırladık" - "Görüşmeler Türkiye, Rusya ilişkilerinin daha da gelişmesine fayda sağladı"

TESTUD Rus Bakan ve iş adamlarını ağırladı
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ANKARA (AA) - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Rusya'nın Eğitim ve Gençler Politikası Bakanı Biktuganov Yuriy İvanovich ve bölgenin iş adamlarından oluşan heyeti Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, "Görüşmeler Türkiye, Rusya ilişkilerinin daha da gelişmesine fayda sağladı." ifadesini kullandı.

Yılık, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin termal zenginliklerini ve başarılı sağlık uygulamalarını, yurt dışında tanıtmak amacıyla yaptıkları organizasyonların yanında, ülke içinde de etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Bu kapsamda Rusya'nın Sverdelovsk Federal Bölgesi Vali Yardımcısı Tretyakov Vadim Valeryevich, Eğitim ve Gençler Politikası Bakanı Biktuganov Yuriy İvanovich ve bölgenin iş adamlarından oluşan heyeti, düzenledikleri yemekte ağırladıklarını aktaran Yılık, böylece Türkiye'nin termal sağlık turizmine katkı sağlayacak iş birlikteliklerine yönelik ön görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Görüşmede Türkiye'nin, Rusya'da gerçekleştirilen termal turizm tanıtım çalışmaları hakkında konuşulduğuna işaret eden Yılık, "Ural Federal Üniversite turizm öğrencilerinin, Türkiye'deki termal tesislerde staj yapmasının değerlendirildiği yemekte, aynı zamanda Sverdelovsk Federal Bölgesi'ndeki meslek liseli turizm öğrencilerinin de ülkedeki otellerde staj görmesine yönelik talepler masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra Sverdelovs Federal Bölgesi’nde bulunan ağır sanayi kuruluşlarında çalışan işlerin 2 haftalık termal ve rehabilitasyon merkezi hakkının Türkiye'de kullanılması konusunda da görüş alışverişinde bulunulan yemek, aynı zamanda Türkiye Rusya ilişkilerinin daha da gelişmesine fayda sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılık, TESTUD olarak düzenledikleri etkinliklerle, Rusya'da termal sağlık turizmine yönelik önemli bir farkındalık yarattıklarına dikkati çekerek, sağlık turizminde belirlenen 100 bin Rus turist hedefini gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını vurguladı.



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RusyaTESTUDYavuz Yılık
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