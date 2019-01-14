Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa food istanbul dünya
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı

TESTUD Rusya'ya “çıkarma“ yapacak

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "Rusya'daki yetkililere, Türkiye'nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizmi potansiyelini anlatacağız. Rusların ülkenin termal turizminde de önemli bir yer alması için çabalayacağız"

TESTUD Rusya'ya “çıkarma“ yapacak
banner17

ANKARA (AA) - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, 23 Ocak'a kadar Rusya'nın 6 şehrini ziyaret edeceklerini belirterek, "Rusya'daki yetkililere, Türkiye'nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizm potansiyelini anlatacağız. Rusların ülkenin termal turizminde de önemli bir yer alması için çabalayacağız." ifadesini kullandı.
Yılık, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin termal ve sağlık turizminde hak ettiği noktaya gelmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ve bu kapsamda ülkedeki termal sular ve tesisleriyle sağlık turizmini dünya çapında tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Rusya ziyaretini planladıklarını vurgulayan Yılık, 23 Ocak'a kadar Rusya'nın Çelyabinsk, Ufa, Samara, Voronej, Krasnodar ve Soçi kentlerindeki önemli acente, tur operatörü, doktorlar ve basın mensuplarıyla bir araya geleceklerini aktardı.
Yılık, ziyaret çerçevesinde Rusya'daki yetkililere, Türkiye'nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizm potansiyelini anlatacaklarına işaret etti. Rusya'nın, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında geldiğinin altını çizen Yılık, Rusların, ülkenin termal turizminde de önemli bir yer alması için gayret gösterdiklerini aktardı.
Yılık, Türkiye'ye her yıl sağlık turizmi için 400 bin turistin giriş yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ülkemize gelen turist sayısını mevcut potansiyelimizle daha da yukarıya çekebiliriz. Türkiye'nin kaliteli termal suları ve başarılı sağlık uygulamaları dünyada yeterince bilinmiyor. Bu nedenle TESTUD olarak tanıtıma yoğunlaştık. Ülkemizin sağlık ve termal turizm potansiyelinin tanıtımı için var gücümüzle çalışarak yabancı turist sayımızı artırmayı hedefliyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yavuz YılıkTESTUDTermal TurizmSağlık TurizmiRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1