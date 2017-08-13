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Teşvik başvuruları tek çatıda toplanıyor

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli. Bunu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." dedi.

Teşvik başvuruları tek çatıda toplanıyor

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AA muhabirine, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalnızca kurallar koyarak yatırım ortamının iyileştirilemeyeceğine dikkati çeken Akdağ, verilecek teşviklerin sahada yararlı olup olmadığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Akdağ, bu kapsamda Başbakan Yardımcılığı görevinin ilk haftalarında ilgili paydaşlarla görüştüklerini, önümüzde dönemde de bunların devam edeceğini aktardı.

Bu konuda bürokrasiyi azaltmanın önemine değinen Akdağ, şunları kaydetti:

"Bazen bürokrasiyi çözmek için koyduğunuz kurallar yeni bürokrasiler oluşturuyor. Peki nasıl çözeceğiz? Bürokrasiyi azaltmanın en önemli husus olduğuna inanıyorum. Biz politikaya karar vericiler daha çok sahada olacağız. Mesela siz bir teşvik alacaksınız, bu teşvik için birkaç yerden evrak toplamanız, bunları belli bir yere götürmeniz ve o işin sonucunu beklemeniz gerekiyor. Bir ay sonra size şunu söyleyebilirler, bir evrakınız eksik. Bir ayınız gitti burada. O evrakı tamamladıktan bir ay sonra bir evrak eksiğiniz daha çıkabilir. Dolayısıyla bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli. Bunu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu sayede müracaat edeceksiniz ama kurum kurum dolaşmanıza gerek kalmayacak, biz sizin işinizi takip edeceğiz, birçok yere başvurmanız gerekmeyecek. Yatırım ajansının işini kolaylaştıracak böyle bir yapı kurabiliriz."

"OSB ile ilişkili meslek liselerinin sayısını arttıracağız"

Akdağ, "OSB’lerin doğrudan öğrenci alacakları, yetiştirecekleri ve pratikte kullanabilecekleri OSB ile ilişkili meslek liselerinin sayısını artıracağız." dedi.

"OHAL, yatırımların önünde engel değil"

Akdağ, "OHAL’in yatırımcılar açısından olumsuz hiçbir tarafı yoktur. Herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcının terörist unsurla bağı yoksa onlar için engel ifade etmiyor. Bu şekilde mağduriyet yaşadığını söyleyen varsa bize bildirsin." şeklinde konuştu.

Recep Akdağ, "Türkiye para kazanmak için iyi bir yer, bunu daha iyi hale getirmeye de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Bahattin Gönültaş, Dilara Zengin, Tuba Şahin

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