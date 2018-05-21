Teşvik paketleri son derece ümit verici

İZMİR (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı, ardı ardına açıklanan teşvik paketlerinin iş dünyası için son derece olumlu olduğunu belirterek, "Teşviklerin toplu bir şekilde izleneceği bir platformun kurulmasının hem uygulayıcılar hem de politika yapıcılar açısından son derece faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Yiğitbaşı, TÜSİAD'ın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile İzmir'de düzenlediği "Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, küresel büyümenin yeniden canlanması ve yurt dışı faiz oranlarının artmaya başlamasıyla birlikte Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülkenin yeni ve zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu ortamda yatırım yapmak, istihdam oluşturmak için azimle çalışmalarına devam eden iş dünyasına birtakım teşviklerin sağlanıyor olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Yiğitbaşı, "Ardı ardına açıklanan çok çeşitli teşvik paketleri iş dünyası için son derece olumlu ve ümit verici." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, vergi ve prim oranlarında kalıcı indirimlerin yapılmasını sağlayan düzenlemelerin iş dünyasının önünü görebilmesi ve uzun vadeli planlar yapabilmesine olanak sağladığını belirtti.

Mevcut haliyle teşvikleri takip etmekte zorlandıklarını söyleyen Yiğitbaşı, şöyle dedi:

"Teşviklerin toplu bir şekilde izleneceği bir platformun kurulmasının hem uygulayıcılar hem de politika yapıcılar açısından son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Hangi teşviğin hangi alanda daha etkili olduğunun tespit edilmesi son derece önemli. Böylece hem kamu kaynaklarının etkili kullanımının sağlanmasını hem de sistemin basitleştirilerek hedef odaklı, anlaşılır ve sade bir teşvik mevzuatına kavuşabileceğimizi ümit ediyoruz."

- "Teşvikler güçlü Türk ekonomisinin de yolunu açacak"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da hükümetin teşvik uygulamalarını hayata geçirerek toplam iş hacmini, üretimi ve istihdamı artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Son olarak kabul edilen 7103 sayılı kanunla yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı teşvik edecek yenilikçi düzenlemelerin yapıldığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Eksik gün bildirimlerinin basitleştirilmesi, otomatik işyeri tescili gibi yeni imkanlar getirildi. Uyumlu prim mükelleflik kavramı, sistemimize tanımlandı. Sektörler bazında özel teşvikler getirildi ve maliye mevzuatında da yeni düzenlemeler yapıldı. Bu çalışmalar kayıtlı işletmelerin işleyişlerinin kolaylaştırılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki girişimleri önemsiyoruz ve kayıtlı işletmelerimizi destekledikçe onların yükünün hafiflediğine de inanıyoruz. Buradan yola çıkarak daha rekabetçi ve daha güçlü bir Türk ekonomisinin de yolunun açılacağına inanıyoruz."

- "Bir Senden Bir Benden"

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ekonomisinin büyüyüp güçlenmesi için teşviklere çok önem verdiğini söyledi.

Aktürk, Mart 2018'de yürürlüğe giren 'Bir Senden Bir Benden' istihdam teşvik paketi hakkında bilgi verdi.