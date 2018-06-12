"Teşvikler ihracatçının önünü açıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, devletin verdiği destek ve teşvikleri üreticinin güvence olarak gördüğünü ve ihracatın önünün açıldığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Bölgesi'nin sanayi, tarım, turizm sektörleriyle her geçen gün daha da büyüdüğünü ve bölgeden nisan ayında 95 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin her geçen yıl büyümeye devam ettiğini ifade eden Şahin, "Ülkemizin son yıllarda göstermiş olduğu atak ve özellikle ihracat, üretim odaklı sanayileşmesi, teşvik ve destek mekanizmalarının artması aynı zamanda bölgenin yüksek teknoloji alanlarına doğru kayması ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle Tekirdağ'ın üretim üssü olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Tekirdağ'ın tek başına nisan ayında 81 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, "Bu durum ve İstanbul'a yakın olması Tekirdağ'ın ihracatının ve üretiminin yükselerek ve büyüyerek devam edeceğine inancımız tam." dedi.

Kalkınma Ajansı olarak teşvik vermeye devam ettiklerini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin politikaları üretime yönelik. Bu üretimin de genel olarak ihracata yönelik olmasını istiyoruz. Kalkınma Ajansı olarak özellikle yüksek katma değerli işler üreten, teknoloji üreten, yükte hafif ama paha da ağır işler yapan Avrupa pazarına yönelebilecek işlere yönelik teşvik veriyoruz. Türk Eximbank'ın, KOSGEB'in ve Kalkınma Bankası ile Ekonomi Bakanlığımızın vermiş olduğu destek ve teşviklerle ihracatçının önü açıldı."

Mahmut Şahin, Türkiye'de her geçen yıl ihracatın arttığını hatırlatarak, sözlerini, "Teşvik ve desteklerle üreticilerin için maliyet avantajı ve ürününü daha rahat satma fırsatı doğdu. Bundan sonraki yıllarda verilen teşviklerle, ihracatçının risk primini düşürücü, maliyeti düşürücü mekanizmalar kurulduğundan dolayı teşviklerin ihracatçının önünü açacağını düşünüyorum." diye tamamladı.