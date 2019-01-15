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Teşvikler işsizliğe iyi gelecek

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Umarım devreye alınan istihdam teşvikleriyle önümüzdeki yıl işsizlikte iyileşme yakalayabiliriz"

Teşvikler işsizliğe iyi gelecek
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Umarım devreye alınan istihdam teşvikleriyle önümüzdeki yıl işsizlikte iyileşme yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerinin açıklandığını anımsattı.
İşsizlik oranında nisan ayından bu yana kademeli artışlar olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, "Ekim 2018'de işsizlik oranın 2017'nin aynı ayına göre 1,3 puan artışla yüzde 11,6'ya yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca işsizlik oranımız, bir önceki aya göre de 0,2 puan artış gösterdi. Mayıs ayıyla artışa geçen işsizlik oranı maalesef ekonomideki durgunluğu teyit ediyor. Umarım devreye alınan istihdam teşvikleriyle önümüzdeki yıl işsizlikte iyileşme yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Zeytinoğlu, ekim ayında 2017'ye göre iş gücüne katılımın 726 bin kişi artarken, istihdam edilenlerin sayısının ise 225 bin kişi olduğunu belirterek, "Ekimde iş gücüne katılanların yalnızca üçte birine istihdam sağlanabilmiş. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat ve yüzde 55'i hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan 2018 yılının ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin Zeytinoğlu, "Aralık ayında verilen 18,1 milyar liralık bütçe açığı, geçtiğimiz iki yılın da aralık aylarının gerisinde gerçekleşti. 2018 Aralık ayı bütçe açığının 2017 ve 2016 yıllarının aynı ayından daha düşük gerçekleşmesini olumlu buluyoruz, ancak hedefimizin denk bütçe yönünde olduğunu her zaman dile getiriyoruz." ifadelerini kaydetti.

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Ayhan ZeytinoğluBütçeIşsizlikKocaeli
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