"Teşviklerden istifade etme oranı yüzde 46,7"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Kadınlara, gençlere, engellilere, toplumun her kesimine, sektörel anlamda ilave istihdam teşvikinde farkındalığımız söz konusu. Türkiye'de, bu teşviklerden haberdar olma ve istifade etme oranı yüzde 46,7." dedi.

Uzunkaya, Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, her yıl Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük iş gücü piyasası araştırmasını yaptıklarını, amaçlarının 89 bin 324 iş yerinde işverenin isteklerini ölçmek ve politikalarını ona göre sürdürmek olduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre Kırşehir ve Türkiye genelinde atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Uzunkaya, şöyle devam etti:

"(İstihdamla ilgili yatırım yapacağım) düşüncesinde 2019 yılında Türkiye ortalaması yüzde 18,8'di. Kırşehir'de bu rakam yüzde 23,3 olarak belirlendi. Kırşehir'in, Türkiye'nin üzerinde 5 puan bir fazlalığı söz konusu. Bu, Kırşehir adına sevindirici bir rakam. İŞKUR'un hizmetlerinin bilinir olması ve sahiplenilmesi adına eleman temininde İŞKUR'a olan yönelişin Türkiye ortalaması yüzde 61,8 iken Kırşehir açısından yüzde 97,2 oldu. Bu da Kırşehir adına Valiliğin ve ilgili kurumların iş birliğinde kat ettiği mesafenin göstergesidir."

Türkiye'de uygulanan istihdam teşviklerinin Avrupa'nın ve dünyanın hiçbir ülkesiyle karşılaştırılamayacak kadar fazla olduğunu dile getiren Uzunkaya, "Kadınlara, gençlere, engellilere, toplumun her kesimine, sektörel anlamda ilave istihdam teşvikinde farkındalığımız söz konusu. Türkiye'de bu teşviklerden haberdar olma ve istifade etme oranı yüzde 46,7. Kırşehir'de bu oran yüzde 69,7 oldu. Bütün bunlar çok daha fazla çalışınca çok daha güzel neticeler alacağımızın ifadesidir." diye konuştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da il genelinde istihdamın artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Akın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan İstihdam Seferberliği ve ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilimiz iş adamları, STK ve odaların temsilcilerinin katılımıyla ilimizin istihdamının artırılmasına yönelik ne tür teşvikler var, bu teşviklerden hangi koşullarda yararlanılacağı konusunda İŞKUR İl Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirme çalışmaları yapıldı." dedi.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.