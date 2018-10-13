Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Teşviklerimizle her zaman yanınızda olacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen sene yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız"

Teşviklerimizle her zaman yanınızda olacağız
banner17

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen sene yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.
Türkiye'nin faaliyete geçen ilk enerji kooperatifince kurulan 15 megavat kapasiteli Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi 5 Megavat Güneş Enerjisi Üretim Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Toplu Açılış Töreni kapsamında yapıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, canlı bağlantıyla gerçekleştirilen açılışın ardından bir konuşma yaparak, Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin farklı bir anlamı olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:
"15 megavat olarak yola çıktınız umuyorum bu 15 megavatı tamamlamaya vesile olursunuz. 15 megavatın da 7,5 milyon kilovat saat enerji ile buradaki bütün firmalarımıza ve artan yatırımlarla Kayseri'ye katkısı büyük olacaktır. Kayseri'nin bizim için Türkiye'deki yeri tartışılmaz. Son senelerde yaklaşık yüzde 30 seviyesinde Kayseri'nin ihracatı. Ben bunu Kayseri'ye yakıştıramadım. Bu oran yüzde 30 iç piyasa yüzde 70 ihracat olmalı. Biz sizi destekleyeceğiz, siz de ihracata daha fazla ağırlık vereceksiniz. Biz sizin ihracatınızın önünü açmak için elimizden gelen ne varsa bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Geçen sene de baktım yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız. Enerji Piyasası Kurulu'nun bazı kararları belki yenilenebilir enerji kooperatifini pek desteklemiyor gibi gözüküyor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da yerli ve milli enerji vizyonu ile bunları gündeme getireceğiz. Üzerinde çalışacağız."
Pekcan, konuşmasının ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Türkiye'de faaliyete geçen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliğine sahip tesisle 23 bin 404 ağacın kurtarılması, bin 650 aracın kirliliğinin önüne geçilmesi ve 8,2 ton karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanMobilyacılar Yenilenebilir Enerji KooperatifiKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1