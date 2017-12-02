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TETAŞ'ın kömür santrallerinden alacağı elektrik fiyatı belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden temin edilecek enerjinin birim fiyatı gelecek yılın ilk çeyreği için megavatsaat başına 201,35 lira olacak.Konuya...

TETAŞ'ın kömür santrallerinden alacağı elektrik fiyatı belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden temin edilecek enerjinin birim fiyatı gelecek yılın ilk çeyreği için megavatsaat başına 201,35 lira olacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2018 yılının ilk çeyreği için yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden temin edilecek enerjinin birim fiyatı megavatsaat başına 201,35 lira olarak belirlendi. Şirketlerden her yıl temin edilecek elektrik enerjisi miktarı ise santralin sadece yerli kömür veya yerli ve ithal kömürle elektrik üretmesi halinde değişiklik gösterecek.

TETAŞ, şirketlerden temin edilecek yıllık elektrik enerjisi miktarını, 2017 yılı için belirlenen miktar için de geçerli olmak üzere her yıl yüzde 40'a kadar artırmaya yetkili olacak.

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Bakanlar KuruluResmi GazeteTETAŞYerli Kömür Elektrik üretimi
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