TETSİAD Başkanı duyurdu... Ev Tekstili İhracatçılar Birliği kuruluyor

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, sektörün en önemli organizsayonlarından olan EVTEKS Fuarı'nın her geçen gün kan kaybettiğini, bunun sorumlusunun da sektörle ilgilenmeyen yöneticiler olduğunu söyledi. "Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hazırlayacağımız Fuar Anayasası ile EVTEKS'te yaşanan adaletsizliği ve haksız rekabeti ortadan kaldıracağız" diyen Bayram, Ev Tekstili İhracatçılar Birliği kuracakları müjdesini de verdi.



TETSİAD 27 Ağustos'ta genel kurul yapmaya hazırlanırken, TETSİAD kurucularından, Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, tekstilin kalbi Denizli'ye çıkarma yaptı. Bayram, iki gün süren temasları sırasında 20'den fazla TETSİAD üyesi iş yerini ziyaret etti, daha sonra da üyelerin yoğun katılımıyla Denizli Polis Evi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu da katıldı.



Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan TETSİAD Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, konuşmasının ilk bölümünde Denizli'nin sektör açısından önemine değindi. Denizli'nin sektörün adete kalbi konumunda olduğunu anlatan Bayram "Denizli, ihracata dayalı sanayileşmesiyle kısa sürede ismini marka yaptı. Ülkemizin ilk 10 ihracatçısından, en büyük 8 ekonomisinden biri olan Denizli, tekstilin de anavatanı. Öyle ki Türkiye’den ihraç edilen havlunun %70’i, bornozun da %63’ü buradan yapılıyor" dedi.







"TETSİAD'a hak ettiği itibarı kazandıracağız"



Ev tekstili sektörünün geçmişten gelen kültürel mirasla günümüz değerlerini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yakaladığını ifade eden TETSİAD Başkan Adayı Bayram, tam olarak hak ettiği noktada bulunmadığını söyledi. Bunun en büyük sorumlularından birinin de Türk ev tekstilcisinin derdiyle dertlenmeyen TETSİAD yöneticileri olduğunu kaydetti. Bayram ev tekstilini hak ettiği konuma getirmek ve yeni pazarlar bulmak, TETSİAD'a şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını hakim kılmak için aday olduğunu söyledi.



Dünyada yaşanan rekabet ortamının, yeni değerler üretmeyi, katma değeri ve rekabet gücünü sürekli arttırmayı, farklı girişim ve stratejileri zorunlu kıldığına dikkat çeken Hasan Hüseyin Bayram, Türkiye'yi sadece üreten ve pazarlayan bir konumdan çıkarak, tasarlayan ve marka oluşturan bir ülke konumuna getirmek istediklerini belirterek şunları söyledi:



"2018 yılındaki ihracatımız 2,7 milyar dolar olurken, dünya pazarlarındaki payımız da yüzde 4.5'e yükseldi. Bununla birlikte ev tekstilinde kilogram başı ortalama ihracat değerini 8.5 dolar değerine taşıyan ender sektörlerden biriyiz. Ancak bu rakakmları ve oranları aşmak zorundayız. Bunun için de yeni pazarlara ihtiyacımız var. Yatan değil, sektörün gelişimi için gecesini gündüzüne katan bir TETSİAD yönetimine ihtiyaç var."



Sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını iyi bildiklerini ifade eden TETSİAD Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, TETSİAD'ı yeni dönemde üyelerin görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda yeni bir vizyona kavuşturacaklarını söyledi. "Gelin, sektör temscilcilerimizin buluştuğu tek platform olan TETSİAD'da, Türkiye'nin ev tekstilcileri olarak, geleceği hep birlikte planlayalım" diyen Bayram, vaatlerini ve projelerini anlattı.



"EVTEKS Fuarındaki adaletsizliğe son vereceğiz"



Tüm üyelerin ortak sorunun, sektörün en önemli organizasyonlarından olan EVTEKS Fuarı'nda yaşanan adaletsizlikler ve haksız rekabet olduğunu anlatan Bayram, hazırlayacakları Fuar Anayasası ile adaleti sağlayarak haksız rekabeti ortadan kaldıracaklarını söyledi.



Bayram, "İnşallah yeni dönemde, sizlerin de hassasiyetlerini dikkate alarak fuar tarihini yeniden belirlerken. fuarı ortak akıl ile yeniden şekillendireceğiz. EVTEKS kapsamında düzenleyeceğimiz alım heyetleriyle üyelerimizin ticaret hacrnini daha da artıracağız" dedi.



Üyelerin neredeyse yüzde 95'inin TETSİAD'ın nerede olduğuğunu bile bilmediğinin altını çizen Hasan Hüseyin Bayram, bunun tek sorumlusunun TETSİAD'ın başında bulunan yöneticiler olduğunu söyledi. Göreve geldikleri zaman TETSİAD'ı üyelerin kullanımına açacaklarını ifade eden Başkan Adayı Bayram "Üyelerimizin en önemli sorunlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul'da, müşterileriyle görüşme yapabilecekleri ya da ürünlerini gösterebilecekleri bir mekanın bulunmaması. Yeni dönemle birlikte bu sorunu ortadan kaldıracağız. Dernek bünyesinde üyelerimizin ücretsiz olarak kullanabilecekleri çalışma ofisi ve showroomlar oluşturacağız. Kendi ofisinizin konforunda ve rahatlığında planlanacak olan bu mekanlarda görevli personellerimiz üyelerimizin emrinde olacak" şeklinde konuştu.







Vize derdine son



"Sektör olarak dünya pazarlarını ve trendlerini yakından takip etmek zorundayız" diyen TETSİAD Başkan Adayı Bayram, üyelere vize ofisi müjdesi verdi. Dernek bünyesinde Vize Ofisi kuracaklarını anlatan Bayram, yurt dışına çıkmak isteyen üyelerin gerekli evraklarını ve ödeme makbuzlarını bu ofise gönderdikten sonra konsolosluklardaki tüm işlemleri Vize Ofisi'ndeki görevlilerin takip edeceğini, böylece üyelerin konsolosluk köşelerinde günlerce zaman harcamayacağını söyledi.



Bayram, üyelerin yararlanması için ihracat el kitabı hazırlayacaklarını da belirterek "Bu kitapta o ülkenin ticari, ekonomik ve kültürel yapısı, yaşam biçimleri, renk ve desen tercihleri, hasasiyetleri gibi bilgi ve ipuçları olacak" dedi.



Üyelerin ihracat, pazarlama ve tasarım hedefleri doğrultusunda meslek lisesi ve üniversitelerle işbirliğini geliştirerek ortak prdojeler üreteceklerine vurgu yapan Bayram, Ev Tekstili İhracatçılar Birliği kuracaklarının da müjdesini verdi. TETSİAT Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram, üyelerden, 27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek genel kurula katılmaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



"Biz köşe minderi gibi bir köşede oturmaya değil, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya geliyoruz. Bazıları sadece konuşur, biz ise yaparız. Bizler çalışan ve üreten bir aileyiz. Ortak akıl ve yeni vizyonuylu 30. yaşını kutlamaya hazırlandığımız TETSİAD'da geleceği, gelin hep birlikte tasarlayalım."



