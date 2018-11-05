Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

TEVİTÖL'den açıklama

- TEVİTÖL: - "Bugün, bazı haber sitelerinde yer alan 'Ünlü okul ekonomik gerekçelerle kapandı!', 'Kriz Okul Kapattırdı', 'Özel Statüsünü Kaybediyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

TEVİTÖL'den açıklama
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) tarafından, bazı haber sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TEVİTÖL'den, bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili, yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli’de eğitim faaliyetlerine devam eden TEVİTÖL ile ilgili bugün bazı haber sitelerinde yer alan "Ünlü okul ekonomik gerekçelerle kapandı!", "Kriz Okul Kapattırdı", "Özel Statüsünü Kaybediyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TEVİTÖL'ün bugüne kadar olduğu gibi Anadolu Lisesi statüsünde hizmet vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, okulun, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde özel seçim yöntemlerinin de dahil olduğu bir sistemle kayıt almayı sürdüreceği ifade edildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TEVİTÖL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1