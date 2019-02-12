TGSP'nin danışma kurulu toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), "Gençliğin Rol Model Tercihi ve Liderlik" konusunu müzakere etmek üzere toplandı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 101 genç sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan ve gençliğin çatı kurumu olarak kendini konumlandıran TGSP, 2019’un ilk genişletilmiş ve yenilenmiş danışma kurulu toplantısında "gençliğin rol modeli ve liderlik" konusunu gündemine aldı.

Buluşmada, kimlerin bu konuyla ilgilenmesi gerektiği, neler yapılabileceği, somut proje önerileri ve bu konudaki eksikliklerin nasıl giderilebileceği ele alındı.

Gençliğe daha fazla güven duyulması, bürokraside gençlere duyulan güvensizliğin önüne geçilmesi, STK’ların çalışmalarına daha fazla tanıtım desteği, gençlerin bağımsız zaman geçirebileceği fiziki mekanların artırılması ve sosyal medyanın rol model tercihlerine etkisi ön plana çıkan önemli konu başlıkları arasında oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı toplantıda 2019’da hayata geçirilebilecek somut projeler masaya yatırıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek toplantıya katılım sağlayan STK temsilcileri ve danışma kurulu üyeleri, bugüne kadar edindikleri tecrübeleri aktarırken, gençliğin rol modeli algısı, lider tercihi ve rol model seçilirken hangi iletişim kanallarının kullanıldığına dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, "Nitelikli toplum için aynı zamanda nitelikli kurumlara ve gelecekte bu kurumları yönetecek nitelikli gençliğe ihtiyacımız var. Bu nedenle sloganımız ‘nitelikli toplum, nitelikli kurumlar ve nitelikli gençliktir.' Önümüzdeki süreçte uygulayıcı olmaktan daha çok gençlerin sahada uygulamalarının önünü açan danışman rolünü daha fazla üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.



