THD Genel Başkanı Çakar:

ANKARA (AA) - Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, okul servislerinde yaşanan sorunların tekrarlanmaması için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin toplumcu ve sosyal devlet anlayışına uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çakar, THD Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına girerken öğrencilerinin okul servis araçlarıyla taşınması sürecinde yaşanan sorunların tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne rağmen servis araçlarıyla yapılan öğrenci taşımacılığında birçok sorun yaşandığına işaret eden Çakar, bazı servis araçlarının belirlenen niteliklere sahip olmadığını, belge düzenine uyulmadığını, öğrenci güvenliği açısından belirlenen koşulların gereğinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmediğini kaydetti.

Çakar, servis ücretlerin yüksekliği, ücret tarifesine uyulmaması gibi nedenlerle velilerin mağdur edildiğini anlatarak, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yaşanan sorunların tekrarlanmaması için toplumcu ve sosyal devlet anlayışına uygun olarak değiştirilsin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Servis şoförleri psikoteknik eğitim almalı"

Servis araçlarında öğrencilerin havasız kalmamaları ve yeterli oksijen alabilmeleri için gerekli teknik düzenlenme yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Çakar, taşımacı özel ya da tüzel kişilerin yükümlülükleriyle şoförde ve rehber personelde aranacak şartların daha net belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çakar, şoförün ve rehber personelin psikoteknik ve pedagojik eğitim aldığına ilişkin bir belgeye sahip olması, öğrencinin güvenli şekilde okula teslim edildiğine ilişkin velisine bilgi verilmesi, denetimlerin detaylı ve açık şekilde yapılması, servis ücreti tarifesinde belirlenen tavanının aşılmaması gibi maddelerin de söz konusu yönetmeliğe eklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de çocukların ulaşım hakkının özel firmaların insafına terk edilemeyeceğini belirten Çakar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin taşınmasında evrensel tüketici hakları ve sosyal devlet anlayışıyla toplumcu ve kamu yararı anlayışı yasal hale getirilsin ve uygulamaya konulsun. Öğrenci taşımacılığını özel kişi ve firmalar yerine devlet ve belediyeler ücretsiz yapsın. Özellikle, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan ailelerin çocukları belediyelerin ya da kamunun toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz taşınsın. Özel okullar yerine kamu okulları desteklensin."