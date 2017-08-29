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THK, 420 şubesiyle kurban derisi toplayacak

- THK Başkanı Atılgan: - "Milletimizin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla teslim edeceği millet menfaatine en yararlı, en ciddi ve en hayırlı kurum THK'dır" - "THK, bu yıl da gönüllülük esasına göre 420 şubesiyle kurban derisi toplama hizmetine devam edecek"

THK, 420 şubesiyle kurban derisi toplayacak

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıkların derilerinin THK'ya bağışlanması çağrısında bulundu.

Atılgan, yazılı açıklamasında, kurumun bu yıl da gönüllülük esasına göre 420 şubesiyle kurban derisi toplama hizmetine devam edeceğini bildirdi.

Toplanan kurban derilerinden elde edilen gelirin havacılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılacağına işaret eden Atılgan, "Gençlerimize istikbalin mesleği olan havacılığı sevdirmek, onlara yeni ufuklar açmak, Türkiye'nin kalkınmasına destek vermek için çabalıyoruz. Milletimizin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla teslim edeceği millet menfaatine en yararlı, en ciddi ve en hayırlı kurum THK'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Atılgan, Türkiye'de kesilen kurbanların derilerinin ekonomik değerinin mühim bir yekun tuttuğunu belirterek, sıcak hava nedeniyle tuzlanmayan derilerin 1-2 saat içinde zayi olduğuna dikkati çekti.

Kurban derilerin toplanıp usulüne uygun işlenmesi ve tabakhanelere ulaştırılması için hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Atılgan, şunları kaydetti:

"Kurban derilerini kime bağışladığımız önemlidir. Geçmiş yıllarda devletimizi bölmeye azmetmiş, on binlerce insanımızı şehit etmiş bölücü alçak terör örgütü uzantıları, halkımızın kurban derilerini gasp etmiştir. Yine geçen yıl devletimizi yıkmayı planlayan alçak darbeye girişmiş hain FETÖ'cülerin milletimizin dini hassasiyetlerini istismar ederek on yıllardır deri topladıkları aşikardır. 92 yıldır tüm çocuklarımıza ve gençlerimize havacılık eğitimi veren, memleketimizin gelişmesi için çaba sarf eden, bu faaliyetleri yalnızca halkımızın bağışlarıyla gerçekleştiren THK, kurban derilerinin bağışlanacağı en doğru adrestir."

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