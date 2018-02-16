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THK heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan ve beraberindeki heyet, THK'nin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.THK Genel Başkanı Atılgan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel...

THK heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan ve beraberindeki heyet, THK'nin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

THK Genel Başkanı Atılgan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Atılgan, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetten sonra kurduğun en büyük eser olan Türk Hava Kurumunu, iki yıldır gösterdiğin ülkü doğrultusunda, bütün zorluklara rağmen neredeyse küllerinden var ederek yaşatıp yüceltmeyi sürdürüyoruz. Geçmişte aksayan birçok yanımız bugün çok daha sağlam. Geleceğe daha ümitli bakmamız için güçlü nedenlerimiz var.

İki gün önce gururla Türkiye'mizin 5. Dünya Hava Oyunlarına ev sahipliği yapacağı imzayı attık. Böylece önümüzdeki üç yıl boyunca dünya havacılığının kalbi ülkemizde atacak. Ülkemizin sancılı bir dönemeçten geçmekte olduğu bu süreçte, yıldan yılı daha sevindirici havadislerle huzurunda olmanın engin huzuruyla eserin THK'yi, Türk milletinin ilelebet bekası ve yükselişi için yaşatacağımıza yeniden söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."

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AnıtkabirKürşat AtılganTHK'nın 93. Kuruluş Yıl DönümüTürk Hava Kurumu
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