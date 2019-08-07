Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi birleşmiş milletler bodrum Hastane Trabzonspor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!
Sürücülere uyarı
Sürücülere uyarı
Uzlaştırma rekor kırdı
Uzlaştırma rekor kırdı

THK ve TR-TEST arasında havacılık alanında iş birliği

- THK ve TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ, "Havacılık Test Merkezi" kurulması için iş birliği yaptı - THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu: - "Eğer bir ülke teknolojilerini geliştirirken belgelendirmesini, testlerini kendi yapamıyorsa dışa bağımlılığa mahkum demektir" - TR-TEST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - "Sanayileşme, gelişme, yerli üretimi dünyayla bütünleştirmek ve kendi kendine yetebilme bir ülkenin milli kalite altyapısını geliştirmesiyle mümkün"

THK ve TR-TEST arasında havacılık alanında iş birliği
banner17

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) ve TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ, havacılık alanındaki testleri yapmak amacıyla "Havacılık Test Merkezi" kurulması için iş birliğine gitti.

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile TR-TEST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından THK'de iş birliği protokolü imzalandı.

Nogaylaroğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'de son yıllarda teknolojinin geliştirilmesi konusunda ciddi atılımlar yapıldığına dikkati çekerek, "Eğer bir ülke teknolojilerini geliştirirken belgelendirmesini, testlerini kendi yapamıyorsa dışa bağımlılığa mahkum demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışa bağımlılığın sona erdirilmesinde sertifikasyonun önemine işaret eden Nogaylaroğlu, THK olarak havacılık konusunda TR-TEST'in icracısı konumunda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nogaylaroğlu, THK'nin 94 yıldır Türk havacılığını ileri taşıdığını ifade ederek, havacılık teknolojisinin gelişmesine de katkıda bulunacaklarını kaydetti.

- "Türkiye'de yerlileştirme konusunda hamleler yapılıyor"

Şahin de sanayileşme, gelişme, yerli üretimi dünyayla bütünleştirmek ve kendi kendine yetebilmenin bir ülkenin milli kalite altyapısını geliştirmesiyle mümkün olduğunu belirterek, "Bu da geliştirdiğiniz teknolojinin testlerini, analizlerini, belgelendirmesi ve sertifikasyonunu bütün dünyanın kabul edeceği şekilde sahip olmaktan geçiyor." dedi.

Türkiye'nin son dönemde yerlileştirme konusunda büyük hamleler yaptığına dikkati çeken Şahin, özellikle savunma sanayinde önemli başarılara imza atıldığını dile getirdi.

Şahin, ürettilen teknolojinin yerli ve milli konsept içinde Türkiye'de belgelendirilmesi, sertifikasyona bağlanması, test ve analizlerinin yapılması gerektiğine işaret ederek, TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ'nin Türkiye'nin uzun yıllar ihtiyaç duyduğu boşluğu doldurmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Havacılık konusundaki ihtiyaçların karşılanmasında THK ile iş birliğinin önemine değinen Şahin, "Savunma sanayi ve havacılık alanında yapacağımız birçok konunun gerçek sonuçlara ulaşması noktasında bu iş birliği büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adem ŞahinAhmet Bertan NogaylaroğluTR-TEST Test Ve Değerlendirme AŞTürk Hava Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5