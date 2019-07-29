THK'den kurban derisi önerisi

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, ekonomik değeri 100 milyon liraya ulaşan kurban derilerinin, bayramın sıcak havaya denk gelmesi nedeniyle iyi şartlarda saklanması gerektiği, derilerin makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla THK'ye verilebileceği belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda dini vecibesini yapan vatandaşların kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verebileceği en önemli yerlerden birinin THK olduğu ifade edildi.

Ekonomik değeri 100 milyon liraya ulaşan kurban derilerinin, bayramın sıcak havaya denk gelmesi nedeniyle iyi şartlarda saklanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, sıcak havada kesimden hemen sonra tuzlanmaması halinde kısa sürede bozulan kurban derilerine, THK'nın 387 şubesindeki uzman saymanlar tarafından gerekli işlem yapıldığı aktarıldı.

Vatandaşların, makbuz karşılığı ve ehil kişilere kurban derilerini bağışlamaları, derilerinin nereye ve kime verildiğine dikkat etmeleri istenen açıklamada, misyonu gereği kanatlı bir gençlik yaratmak için ücretsiz havacılık kursları veren kurumun, vatandaşların fitre, zekat ve kurban derisi yardımlarıyla eğitim kampları da düzenlediği kaydedildi.

Eskişehir-İnönü, İzmir-Efes, Antalya-Karain ve Erzincan'daki eğitim merkezlerinde gençlere havacılığı öğreten kurumun, bu kurslarla gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğu ifade edildi.