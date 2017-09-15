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THK'ya 3 milyon dolarlık deri bağışı

- Kurban Bayramı süresince Türk Hava Kurumuna yaklaşık 3 milyon dolar değerinde deri bağışlandı - THK Genel Başkanı Atılgan: - "Tahminen Türkiye'de 60-70 milyon dolar civarında ekonomik değeri olduğunu düşünüyoruz derinin. Bunun yarıya yakını yaz aylarına gelen kurban bayramlarında heder oluyor" - "Türk Hava Kurumu 2,5 - 3 milyon dolarlık bir deriyi toplayabiliyor. Önemli şeylerden biri milletle olan temas ve gönül bağını devam ettirmek"

THK'ya 3 milyon dolarlık deri bağışı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türk Hava Kurumuna (THK) yaklaşık 3 milyon dolar değerinde kurban derisi bağışlandı.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında çıkan kanunla kurumun daha önce kurban derisi toplamadaki imtiyazının kaldırıldığını, herkesin deri toplayabildiğini belirtti.

Geçmişte THK liderliğinde toplanan derilerin Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Diyanet Vakfı gibi paydaşlarla paylaşıldığını, toplanan derilerin yaklaşık yüzde 40'ının THK'ya kaldığını anlatan Atılgan, şöyle devam etti:

"Terör örgütleri, geçen sene büyük bir kalkışmayla Türk milletine büyük bir acı yaşatan FETÖ, bu kurban derilerinden elde ettiği paraları Türkiye aleyhine kullanacak bazı örgütler bundan faydalandı. O nedenle bayram öncesi milletimize bu konunun önemini hatırlattık. Dini bir vecibe yerine getirirken günah işlenebilecek bir şekilde birilerinin eline geçmesini engelleyen bir tutum sergilemek lazım, o nedenle kime vermesi gerektiğini iyi bilinmesi, makbuz karşılığı verilmesi gerektiğini, bunlar içinde de bu işe en layık olanın THK olduğunu söyledim. Bu milletimiz tarafından karşılık buldu."

Atılgan THK'nin bayram süresinci yoğun bir şekilde, 430 yerdeki şubesinde deri toplayarak onu heder etmeden kullanıcılara ulaştırdığını anlatarak, Türk milletinin, bağışlarıyla kurumu ayakta tuttuğunu, tutmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

-"Yaz aylarında heder oluyor"

Türkiye'de tahminen 60-70 milyon dolar civarında ekonomik değeri olan derinin yarıya yakınının yaz aylarına gelen kurban bayramlarında heder olduğunu kaydeden Atılgan, derinin çok hassas olduğunu, iki saat içinde uygun teknikler uygulanmazsa koktuğunu ve ekonomik değerini yitirdiğini söyledi.

Atılgan, THK'nin tecrübesiyle deriyi heder etmeden toplayabildiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok değişik dernekler, vakıflar deri topluyor. THK 2,5-3 milyon dolarlık bir deriyi toplayabiliyor. Bu yıl da yaklaşık 3 milyon dolar değerinde deri toplandı. Önemli şeylerden biri milletle olan temas ve gönül bağını devam ettirmek. THK bütçesi içinde derinin payı düşük ama milletle temas, milletle gönül bağını devam ettirmek önemli oldu. Önümüzdeki yıllarda kendimiz bölgelerde toplayıp, tuzlayıp, depolayıp biraz daha mamur hale getirdikten sonra satmayı planlıyoruz. O zaman 3 milyon dolarlar olmayacak belki de 10 milyon dolarlarda gelire yaklaşacağız."

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Kurban DerisiKürşat AtılganTHKTürk Hava Kurumu
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