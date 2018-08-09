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THY, 2018'de 12,5 milyar dolar gelir hedefliyor

- Türk Hava Yolları: - "2018 yılında yaklaşık 12,5 milyar dolar satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir" - "İç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 42 milyon olmak üzere toplam 75 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir"

THY, 2018'de 12,5 milyar dolar gelir hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), bu yıl yaklaşık 12,5 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunca kabul edilen 2018 bütçesi çerçevesinde ortaklığın bu yıla ilişkin revize hedef ve beklentileri paylaşıldı.
Bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 42 milyon olmak üzere toplam 75 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, kapasite artışının yüzde 5-6 bandında olması, 2018 yılında yolcu doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 81 olarak gerçekleşmesi beklendiği ve yüzde 21 artışla 1,3 milyon ton kargo taşınması hedeflendiği bildirildi.
Açıklamada, "2018 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngörülmektedir. 2018 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 700 dolar civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 12,5 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış beklenmektedir. Solo EBITDAR marjının yaklaşık yüzde 23, konsolide EBITDAR marjının ise yaklaşık yüzde 25 olması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Revize HedeflerKAP(THY)
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