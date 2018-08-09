THY, 7 ayda 43,2 milyon yolcuyu uçurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 43,2 milyon oldu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Temmuz 2018 trafik verilerine göre, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 37,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,2 artışla 43,2 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 17, dış hatlarda yüzde 13,8 olarak kayıtlara geçti.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında aynı dönemde yüzde 10,4 artış gösterdi. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısı da yüzde 18,3 arttı.

Yolcu doluluk oranı 3,8 puanlık artışla yüzde 81,2 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Temmuz 2017 döneminde 97,2 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,1 artarak 105,1 milyara ulaştı. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 14,2, dış hat uçuşlarda yüzde 7,2 arttı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 artarak 85,3 milyara çıktı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 16,5, dış hat uçuşlarda da yüzde 12,9 oldu.

Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 262 bin 964 iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 8,9 artışla 286 bin 360 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 617 bin 458 ton kargo-posta taşınırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,3 artışla 779 bin 626 tona yükseldi.

2017'nin temmuz sonunda uçak sayısı 331 iken, bu yılın temmuz sonunda 325 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 226'dan 215'e geriledi. Aynı dönemde kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükseldi.





- Temmuzda 7,5 milyon yolcu taşındı





Toplam yolcu sayısı geçen yılın temmuz ayında 7,2 milyon iken, bu yılın temmuz ayında yüzde 3,8'lik artışla 7,5 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 2,6, dış hatlarda yüzde 4,7 oldu.

Yolcu doluluk oranı temmuz ayında 1,5 puanlık artışla yüzde 85,3'e yükseldi. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış gösterdi.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), geçen yılın temmuz ayında 13,9 milyar iken, bu yılın temmuz ayında yüzde 3,8 artarak 14,4 milyar oldu. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 2,4, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 2,7, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 6,8 artış görüldü.

Taşınan kargo-posta, geçen yılın temmuz ayında 99 bin 574 ton iken, 2018'in aynı ayında yüzde 19,6 artışla 119 bin 98 tona yükseldi.

Temmuz 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Avrupa'da yüzde 9,3, Afrika'da yüzde 9, Orta Doğu'da yüzde 9,7 arttı.

Yolcu doluluk oranı Afrika'da 5,4 puan, Orta Doğu'da 4,1 puan, Kuzey Amerika'da 3,4 puan, yolcu sayısı da Orta Doğu'da yüzde 8, Afrika'da yüzde 10, Avrupa'da yüzde 9,5 artış gösterdi.

