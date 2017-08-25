THY, bu yıl 69 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları AO (THY), 2017 yılında iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 38 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınmasını hedeflediğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan geleceğe dönük değerlendirmelerinde şirketin bu yıl toplam yüzde 2 artışla 175 milyar AKK'ya (Arz Edilen Koltuk Km) ulaşılmasının planlandığı, yolcu doluluk oranının da yüzde 77-78 aralığında olmasının beklendiği belirtilerek, ayrıca 2017 yılında yüzde 23 artışla 1 milyon 100 bin ton kargo taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

2017 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 2 artış öngörülen değerlendirmede, 2017 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 570 dolar olacağı varsayıldı.

Değerlendirmede, bu yıl yaklaşık 10,3-10,5 milyar dolar gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü belirtilerek, "Birim giderlerde yüzde 4-6 arasında düşüş ve yüzde 21-23 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.



