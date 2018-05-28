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THY'den Finlandiya'ya yeni tarifeli sefer

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları AO (THY), Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim...

THY'den Finlandiya'ya yeni tarifeli sefer
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları AO (THY), Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
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​FinlandiyaKAPThyYeni Hat Açılışı
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