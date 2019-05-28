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THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı

- THY, ikram hizmetlerindeki ortağı Do&Co şirketi ile anlaşmasını 15 yıl süreli olarak yeniledi

THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Do&Co ile Türkiye'deki havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını 15 yıl süreli olarak imzaladı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız iştiraki olan THY Do&Co İkram Hizmetleri AŞ'deki ortağımız Do&Co ile mevcut ortaklığımızın devam ettirilmesine dair yapılan görüşmeler sonucunda, Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasının 15 yıl süreli olarak imzalanmasına karar verilmiştir. Söz konusu anlaşma, İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co İkram Hizmetleri AŞ'den ortaklığımıza satışını da içermektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ön koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir."

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Anahtar Kelimeler:
DO&COIkram HizmetleriThy
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