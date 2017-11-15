Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

THY Erciyes'te pedal çevirecek yolcuların bisikletlerini ücretsiz taşıyacak

KAYSERİ (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiren Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde pedal çevirecek yolcularının bisikletlerini ücretsiz taşıyacak....

THY Erciyes'te pedal çevirecek yolcuların bisikletlerini ücretsiz taşıyacak

KAYSERİ (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiren Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde pedal çevirecek yolcularının bisikletlerini ücretsiz taşıyacak.

THY'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki parkurda bisiklet kullanmak isteyen adrenalin tutkunlarının Kayseri'ye gelirken ücretsiz bagaj hakkına sahip olacakları belirtildi.

THY'nin yurt içinde ve yurt dışında spora desteğinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Sefer düzenlediği 49 şehirdeki 51 destinasyonla Türkiye'nin en çok noktasına uçan havayolu unvanına sahip THY, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sporlara olan desteğini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcı, bisiklet sporu için bir cazibe merkezi haline gelen Kayseri'ye olan uçuşlarda yolcularının bisikletlerini ücretsiz taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THY, Kayseri yolcularına sunduğu ayrıcalıkla, yalnızca kış sporlarıyla ilgilenenlerin değil farklı zorluk derecelerine göre oluşturulan bisiklet parkurlarıyla profesyonel bisiklet sporcuları için de cazip bir atmosfer sunan Erciyes'in tanıtımına ve bu alandaki gelişimine katkı sağlayacak. Bisikletleriyle seyahat edecek THY yolcuları, Kayseri çıkışlı ve varışlı seferlerde 1 Nisan-31 Ekim 2018 tarihleri arasında yanlarına alacakları 1 adet bisikleti ya da bisiklet malzemesini bagaj taşıma haklarından bağımsız, ücretsiz taşıyabilecek."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BisikletKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5