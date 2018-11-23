THY Fransa'da 50. yılını kutladı

PARİS (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), Fransa'da faaliyetlerine başlamasının 50. yıl dönümü başkent Paris'te düzenlenen programla kutlandı.

Paris'te THY Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama programına, THY Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur ve Ömer Faruk Sönmez, THY Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Ogün Şanlıer, THY Satış Başkanı Harun Baştürk, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Türkiye'nin Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Fransız ve Türk iş adamı katıldı.

THY Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Fransa'ya ilk kez 1968'de uçtuğunu hatırlatarak 50 yılda her gün İstanbul-Paris arası 7 uçuş gerçekleştirme ve geçen yıl itibariyle Paris-Ankara seferlerine başlama noktasına geldiklerini belirtti.

Olmuştur, "Türk Hava Yolları dünyada en çok ülkeye uçan havayoludur. 122 ülkede, 305 şehirde ve 308 havalimanında operasyonumuz var. Önümüzdeki yılda Türk Hava Yolları geçmiş 15 yılda kazandığı büyüme ivmesini devam ettirecek." diye konuştu.

Yıl sonundan itibaren birçok yeni noktaya uçmaya başlayacaklarını belirten Olmuştur, "Türk Hava yolları sadece uçmuş olduğu nokta sayısıyla değil aynı zamanda kalitesiyle de son 15 yılda hem Fransa'da hem dünyada adından söz ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Olmuştur, THY'nin Avrupa'da 100'ün üzerinde noktaya uçtuğu için yeni uçuş noktaları bulmanın "zor" olduğunu, dolayısıyla Avrupa'da mevcut uçuş noktalarındaki sefer sayısını artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Türkiye'yi tanıtan çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği program, uçak bileti çekilişi ve 50. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.