THY ile ihracat işbirliğinin kapsama alanı genişliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), ihracatçının lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları ile yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasının kapsamı genişletildi. İhracatı artıran kargo indirim kampanyasına 15 Şubat tarihi itibariyle balık, yaş meyve ve sebze ile yumurta dahil edildi. İhracatçıya indirim, kampanya dahilindeki destinasyonlar için, 1000 kilo üzeri ürünlerde geçerli olacak ve yüzde 7-40 arası değişen oranlarda indirim uygulanacak. Yeni ürünlerin kampanyaya dahil edilmesi ihracatı artıracak.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye, zorlu dönemlerde gösterdiği başarılı ekonomik ve ticari performansla “Güvenilir Tedarikçi Liman” konumunu gün geçtikçe daha da güçlendiriyor. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle ihracata odaklanmış bir Türkiye var. Pandemi döneminde özellikle sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği ile, gelişmiş bir yan sanayiye sahip olmamız; ülkemizi pek çok ülkeye göre avantajlı kılıyor. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artışı var.İhracatçılarımıza indirimli kargo taşımacılığı kampanyası ihracatımızı artırdı” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), ihracatçının hava kargo taşımacılığında maliyetlerini azaltarak ihracatını artırması için yaptığı çalışmalara da devam ediyor. Bu kapsamda TİM ve THY, 4 Aralık 2020’de küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayacak bir iş birliğine imza atmıştı. İş birliği sonucu ihracatçıya indirimli hava kargo taşımacılığı imkanı sağlanırken, Turkish Cargo 50 bin tonluk ek kapasite ve ihracatçılara yoğun olarak kullandıkları 22 ülkedeki 28 farklı destinasyon için yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda indirim uyguluyordu. Türkiye’nin ihracat seferberliğine önemli katkılar sağlayan iş birliği anlaşmasının kapsamı da genişletilerek kampanyaya yeni ürünler eklendi.

İş birliğine yeni ürünler dahil oldu

Kargo taşımacılığına yönelik indirim kampanyasına 15 Şubat tarihi itibariyle balık, yaş meyve ve sebze ile yumurta dahil edildi. İndirim kampanya dahilindeki destinasyonlar için, 1000 kg üzeri ürünlerde geçerli olacak ve yüzde 7 - 40 arası değişen oranlarda indirim uygulanacak. İhracatçılar indirimden, acentelerden fiyat aldıkları süreçte yararlandırılacaklar ve ayrıca başvuru yapmaya gerek olmayacak. İş birliği anlaşmasına yeni ürünlerin dahil olması ihracatı artıracak.

“Dünyanın dört bir tarafına ürünlerimizi hızlıca ulaştırıyoruz”

Dünyanın dört bir tarafına Türk ürünlerini ihraç edilmesinde Turkish Cargo’nun katkısının büyük olduğunu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel değer zincirleri için kalite, fiyat, üretim kapasitesi ve lojistik öne çıkan unsurlardır. Pandemide tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde özellikle; tedarikte mesafelerin ve sürelerin kısalması, tedarik zincirlerinde bölgesel yeni ağlar kurulması ağırlık kazanacak. Turkish Cargo, pandemi sürecinde de “Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye” algısına önemli bir destek verdi. Ürünlerimizi hızlıca ulaştırarak Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandırmamıza yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. İş birliğine yeni ürünlerin eklenmesi ihracatımıza çok olumlu yansıyacak. Son üç yılda Turkish Cargo’nun katkıları ile yüzde 105’e varan ihracat artışları sağladık. İhracatçılarımıza indirimli kargo taşımacılığı kampanyası ihracatımızı artırdı. Küresel ticaretin olumsuz etkilendiği pandemi döneminde özellikle sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği ile, gelişmiş bir yan sanayiye sahip olmamız; ülkemizi pek çok ülkeye göre avantajlı kılıyor. Bunun yanında, esnek ve hızlı üretim altyapımızı, pandemi sürecinde tüm dünyaya tekrar kanıtlamış olmamız, koşullar ne olursa olsun üretmeye devam etmemiz, ülkemiz lehine oluşan pozitif algıya önemli katkı sağladı. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artışı var” dedi.

“Bu yıl 184 milyar dolara ulaşacağız”

Türkiye’nin, zorlu dönemlerde gösterdiği başarılı ekonomik ve ticari performansla “Güvenilir Tedarikçi Liman” konumunu gün geçtikçe daha da güçlendirdiğine vurgu yapan Gülle, şunları söyledi: “Ülkemiz bugün salgın öncesine göre, tedarik zincirlerinde daha kritik bir konumda yer alıyor. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle ihracata odaklanmış bir Türkiye var. Bu yıl 184 milyar dolarlık ihracat hedefimizi pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla inşallah ulaşacağız”

Kampanya ihracatı artırdı

TİM-THY iş birliğiyle beraber, Turkish Cargo; ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Çin, Hindistan, Hong Kong, İsveç, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Mısır, Norveç, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Tayland, Ürdün ve Vietnam’daki 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında, yüzde 30’a varan oranda indirim uyguluyor. Kargo indirim kampanyasının aralık ayı verilerine göre ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan kargo miktarında yüzde 47 oranında planlanının üzerinde önemli bir büyüme gerçekleşti. 400 milyon dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi.Kapsamı genişletilen kampanya mart ayı sonuna kadar devam edecek.