THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor

Konuyla ilgili THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim şöyle; "İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır"