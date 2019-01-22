THY İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Burada unutulmayacak bir iş yapıldı, muhteşem bir inşaat yapıldı. Eminim ki ve diliyorum ki burada hayırlı, kazançlı, bereketli nice günler, geceler yaşayacağız, 7/24 operasyon yapacağız. Üzerinde hiç güneş batmayacak bir havalimanımız oluyor. Dünyanın dört bir yanına buradan ulaşacağız." dedi.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki 5 operasyonel tesisinin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Aycı, tarihi günlerden birini yaşadıklarını ifade ederek, İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki havacılığın kalbinin atacağı bir merkez olacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bu önemli yatırımın hayata geçtiğini belirten Aycı, "Bu tesisten ne kadar gurur duyulsa az." ifadesini kullandı.

Havalimanı inşaatının rekor sürede tamamlandığını hatırlatan Aycı, havalimanı ve THY'nin yeni hizmet binasının yapıldığı yerin inşaata hazır hale gelmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara değindi.

Aycı, "Burada unutulmayacak bir iş yapıldı, muhteşem bir inşaat yapıldı. Eminim ki ve diliyorum ki burada hayırlı, kazançlı, bereketli nice günler, geceler yaşayacağız. 7/24 operasyon yapacağız. Üzerinde hiç güneş batmayacak bir havalimanımız oluyor. Dünyanın dört bir yanına buradan ulaşacağız." dedi.



- "Atatürk Havalimanı'ndakilerden daha büyük bir hangarı burada açıyoruz"



İlker Aycı, THY'nin İstanbul Havalimanı tesislerinin ofislerle birlikte 23 bin metrekare, hangarın sadece 18 bin metrekare olduğunu aktararak, "Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına müsait olarak, iki taraftan da açılır-kapanır inşa edilen Türkiye'deki tek hangardır. Bu açıdan da Atatürk Havalimanı'ndaki hangarlarımızdan bile daha büyük bir hangarı burada açıyoruz." diye konuştu.

Sadece bu binanın yapımı için 55 bin ton demir işlendiğini bildiren Aycı, burada sıradan bir inşaat yapılmadığını ve burasının sıradan bir hangar olmadığını, aynı anda 7 uçağın burada bakıma alınabildiğini anlattı.



- "Tesislerimizi gelecek 25 yılı planlayacak şekilde yaptık"



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de bu tesislerin ana terminalin hızına ayak uydurduğunu, Atatürk Havalimanı'ndaki terminalin 4 yılda bittiğini, burasının da 202 gün gibi kısa bir sürede, rekor hızla bitirildiğini söyledi.

Bu tesis dışında 5 tane de büyük operasyon binası olduğunu belirten Ekşi, binayı hızlı bir şekilde kendilerine teslim eden Kalyon Grup yetkililerine teşekkür etti.

Ekşi, "THY olarak İstanbul Havalimanı'na yakışır şekilde, tesislerimizi önümüzdeki 25 yılı planlayacak şekilde yaptık. Burada oldukça da büyük bir yatırım yapıyoruz. Havacılığın kalbi artık İstanbul'da... Biz de buna yakışır şekilde, tesislerimizi kapasitesiyle beraber yaptık." diye konuştu.

Burada 3 Mart'ta operasyona başladıklarında tüm hazırlıklarını tamamlamış olacaklarını aktaran Ekşi, burasının hat bakım merkezi olacağını, diğer merkezlerinin de hazır olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan, İlker Aycı, Bilal Ekşi ve diğer yetkililerin katılımıyla tesislerin açılışı yapıldı.



- 5 operasyonel tesis



THY, mart ayında gerçekleşecek büyük taşınma öncesi, İstanbul Havalimanı'nda 42 bin 399 metrekare oturum alanı üzerinde, toplam 50 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 5 operasyonel tesisin açılışını gerçekleştirdi. Söz konusu 5 tesis; operasyonel olarak ihtiyaç duyulan hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu ve ULD tamir & bakım ve akü şarj tesislerinden oluşuyor.

Ayrıca, inşası son safhaya ulaşan uydu kargo binası, uydu ikram binası, hava tarafı personel geçiş kapısı, TGS yönetim ve yer hizmetleri teçhizat bakım binası, operasyon merkezi (ekip terminal kısmı) toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip tesisler, büyük taşınma öncesi tamamlanarak hizmete hazır hale gelecek.

Taşınma sonrası 2. faz tesislerinin inşasına 2019 yılında da devam edecek olan THY, İstanbul Havalimanı operasyonlarını, tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip, dünyanın en büyük kampüsünden gerçekleştirecek.

Bayrak taşıyıcı hava yoluna ait söz konusu kampüs tamamlandığında, 4 bölgede ana ve uydu binalar olarak adlandırılan 14 (MRO-uçak bakım hangarları, ana kargo ve uydu kargo binası, ana ikram ve uydu ikram binası, hava tarafı personel geçiş kapısı, TGS yönetim ve yer hizmetleri teçhizat bakım binası, operasyon merkezi ve ekip terminal binası, hat bakım binası, geçici hangar binası, kargo hızlı sevk üssü, uçak içi ikram deposu, ULD tamir atölyesi ve ULD depolama alanı) tesisten oluşacak.